Войти
Интерфакс-АВН

ОАЭ и РФ больше не обсуждают заключение контракта на поставку Су-35 - глава "Рособоронэкспорта"

517
0
0
Самолет Су-35С
Самолет Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Одиноков

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не ведут контрактных переговоров о закупке истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт проводит консультации по этим вопросам с партнерами из ближневосточного региона, однако контрактная работа по конкретно этим образцам в настоящее время не ведется", - заявил Михеев, отвечая на вопрос сохраняют ли ОАЭ интерес к покупке Су-35 и совместной разработке легкого истребителя пятого поколения.

О ведущихся с ОАЭ переговорах на поставку Су-35 заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на Dubai Airshow в 2015 году. Через два года он сообщил, что Эмираты документально подтвердили готовность купить у России Су-35. "Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал Чемезов журналистам на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби.

В апреле 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, речь идет о сделке на несколько десятков самолетов.

На Dubai Airshow-2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сказал, что переговоры с ОАЭ о поставках самолетов Су-35 продолжаются.

После этого о ходе переговорного процесса ничего не сообщалось.

В феврале 2017 года Чемезов сообщил, что Россия и ОЭА будут совместно заниматься разработкой легкого истребителя 5-го поколения. О подписании соглашения с ОАЭ по тематике легкого фронтового многофункционального самолета (ЛФМС) пятого поколения также сообщали в ФСВТС России.

РФ рассчитывает на возрождение этого проекта с ОАЭ, сообщил в минувшее воскресенье глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"С 2017 года у нас была некая пауза (в реализации соглашения - ИФ), но сейчас международная премьера этого самолета (Checkmate) здесь в Дубае - это и есть развитие этого проекта по самолету пятого поколения, во исполнение этого соглашения с ОАЭ", - заявил Слюсарь журналистам на Dubai Airshow-2021.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Мантуров Денис
Михеев Александр
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.11.2021
В Дубае показали прототип Су-75 Checkmate
15.11.2021
Бизнес-джет Aurus и Checkmate: РФ представит новинки авиастроения на авиасалоне в Дубае
27.11.2019
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
25.11.2019
Dubai Airshow 2019 под "Панцирем". Что показала Россия на одном из крупнейших авиасалонов
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 08:33
  • 8
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 08:14
  • 38
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.11 06:07
  • 19
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 06:05
  • 25
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 05:19
  • 121
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate
  • 15.11 19:41
  • 6
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 17:49
  • 297
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 17:02
  • 2
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 15:55
  • 63
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 15.11 12:54
  • 32
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.11 12:42
  • 1
Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ
  • 15.11 12:35
  • 5
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21