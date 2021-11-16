ОАЭ и РФ больше не обсуждают заключение контракта на поставку Су-35 - глава "Рособоронэкспорта"

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не ведут контрактных переговоров о закупке истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт проводит консультации по этим вопросам с партнерами из ближневосточного региона, однако контрактная работа по конкретно этим образцам в настоящее время не ведется", - заявил Михеев, отвечая на вопрос сохраняют ли ОАЭ интерес к покупке Су-35 и совместной разработке легкого истребителя пятого поколения.

О ведущихся с ОАЭ переговорах на поставку Су-35 заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на Dubai Airshow в 2015 году. Через два года он сообщил, что Эмираты документально подтвердили готовность купить у России Су-35. "Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал Чемезов журналистам на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби.

В апреле 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, речь идет о сделке на несколько десятков самолетов.

На Dubai Airshow-2019 глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сказал, что переговоры с ОАЭ о поставках самолетов Су-35 продолжаются.

После этого о ходе переговорного процесса ничего не сообщалось.

В феврале 2017 года Чемезов сообщил, что Россия и ОЭА будут совместно заниматься разработкой легкого истребителя 5-го поколения. О подписании соглашения с ОАЭ по тематике легкого фронтового многофункционального самолета (ЛФМС) пятого поколения также сообщали в ФСВТС России.

РФ рассчитывает на возрождение этого проекта с ОАЭ, сообщил в минувшее воскресенье глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"С 2017 года у нас была некая пауза (в реализации соглашения - ИФ), но сейчас международная премьера этого самолета (Checkmate) здесь в Дубае - это и есть развитие этого проекта по самолету пятого поколения, во исполнение этого соглашения с ОАЭ", - заявил Слюсарь журналистам на Dubai Airshow-2021.