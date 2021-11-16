Производство ПТРК "Корнет" в Иордании начнется в 2022 году - глава "Рособоронэкспорта"

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Начало производства противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" в Иордании запланировано на следующий год, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ожидается, что производство начнется в 2022 году", - заявил Михеев.

"Контракт на организацию лицензионного производства ПТРК "Корнет-Э" на территории Иордании подписан в 2021 году, однако пока не вступил в силу", - отметил он.

ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м.