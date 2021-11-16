Глава Рособоронэкспорта Михеев: первый полк С-400 поставят в Индию до конца 2021 года

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Первый полк зенитной ракетной системы ПВО (ПРО) С-400 будет поставлен в Индию с опережением графика до конца 2021 года, сообщил журналистам в понедельник на оружейной выставке в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Накануне директор Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что до конца этого года в Индию поступит первый дивизион С-400.

"Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года", - сказал Михеев. По его словам, поставки осуществляются в соответствии с условиями контракта.

"Отгрузка имущества началась с опережением графика", - сказал глава Рособоронэкспорта. Он подчеркнул, что индийские специалисты, которые будут эксплуатировать первый полк, завершили обучение и выбыли на родину.

"Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации", - отметил он.

Россия заключила контракт с Индией в 2018 году на поставку пяти полков С-400 в Индию на сумму 5,4 миллиарда долларов.