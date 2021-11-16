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Интерфакс-АВН

РФ ведет предконтрактную работу по поставкам за рубеж ударных дронов "Орион" - глава "Рособоронэкспорта"

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БЛА "Сириус"
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Сириус".
Источник изображения: Александр Бегак

Вскоре начнется продвижение на экспорт и новых беспилотников "Кронштадта" - "Сириус", "Гелиос-РЛД" и "Гром"

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия прорабатывает контракты с зарубежными странами на приобретение разведывательно-ударных беспилотников "Орион", сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" уже сейчас ведет предконтрактную работу по отработке заявок иностранных заказчиков на разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", способный нести до 200 кг полезной нагрузки", - заявил Михеев.

Он отметил, что на Dubai Airshow-2021 впервые демонстрируются новейшие разведывательно-ударные и ударные беспилотники компании "Кронштадт": следующая модификация "Ориона" - "Сириус", способный нести до 300 кг боевой нагрузки, БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный дрон "Гром", который может нести до 2 тонн вооружения.

"Рособоронэкспорт" в ближайшее время начнет продвижение этих беспилотных аппаратов на внешнем рынке. Рассчитываем также на скорейшее появление разрешительных документов на другую продукцию российских производителей, в том числе беспилотники вертолетного типа и мультироторные", - сказал Михеев.

По его словам, Россия зашла на мировой рынок беспилотников с некоторым опозданием, "но сейчас сокращаем отставание и работаем на уровне ведущих производителей".

В июле глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж дронов "Орион". По данным компании "Кронштадт", на МАКС-2021 состоялись переговоры об экспортных поставках "Ориона" с делегациями из 13 стран.

Экспортные поставки "Ориона" могут начаться с 2022 года, заявил в августе гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков.

"Мы уже закупаем комплектующие для сборки комплексов для стартовых покупателей. Поставки за рубеж мы сможем начать с 2022 года - после запуска нового серийного завода в Дубне, но первоочередная задача для нас - обеспечить потребности нашей армии", - заявил Богатиков в интервью "Интерфаксу".

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.

В ходе модернизации "Орион" получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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