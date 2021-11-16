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РИА Новости

Корабль США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное

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Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в порту Батуми.
Источник изображения: © Фото : U.S. Embassy Tbilisi

МОСКВА, 15 ноября/ Радио Sputnik. Флагманский корабль Шестого флота военно-морских сил США Mount Whitney начал переход из Черного в Средиземное море после завершения операций и учений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Mount Whitney... начал переход в южном направлении из Черного моря после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября", – говорится в сообщении флота в Twitter.

На борту корабля находятся сотрудники штаба Шестого флота и командования морских ударных сил и поддержки НАТО (Naval Striking and Support Forces НАТО, STRIKFORNATO).

Минобороны РФ ранее заявило, что российские военные следят за перемещением американских кораблей в акватории Черного моря.

По данным ведомства, США прибегают к внеплановым действиям для создания военной группировки у российских границ, а одна из целей Вашингтона в Черном море – военное освоение Украины.

В частности, США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, отметили в российском военном ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США провели в Черном море совместные учения с Украиной, Турцией и Румынией.

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Страны
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
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