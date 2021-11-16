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Корреспондент (Украина): Британия может перебросить спецназ на Украину – СМИ

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Британские солдаты на учениях НАТО Iron Sword 2014 в Литве
Британские солдаты на учениях НАТО Iron Sword 2014 в Литве.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Власти Великобритании могут отправить на Украину 600 человек подразделения спецназа SAS. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на источники. Причиной переброски называется убежденность британской разведки MI6 и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором вторжении российских войск на Украину.

Военнослужащие были предупреждены, что они могут быть отправлены на Украину в течение нескольких часов, утверждает источник

Великобритания готова оперативно перебросить на Украину до 600 военнослужащих, в том числе не менее 400 спецназовцев. Об этом сообщило накануне издание Mirror со ссылкой на источники.

"Оперативная группа до 600 британских военнослужащих готова быть развернутой на Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться", - говорится в сообщении.

По информации издания, подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены на Украину в течение нескольких часов.

Эта подготовка ведется после того, как военачальники и глава внешней разведки МИ-6 сообщили премьер-министру, что "президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада".

Утверждается, что в подразделение входят члены SAS и специального разведывательного полка, а также медики, инженеры, связисты и до 400 десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся в городе Олдершот.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь на Украину и либо приземлиться, либо спуститься с парашютом. Они подготовились для обоих случаев", - рассказал источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ снова направила танки к границе с Украиной. В Воронежскую область перебросили танки Т-80У. До этого танки и самоходки стянули в Брянскую и Курскую области. Наращивание войск происходит ночью.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на границе.


Людмила Садловська

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Персоны
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