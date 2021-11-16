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Партия оружия на $60 млн: США перебросили в Украину 80 тонн боеприпасов (Главред, Украина)

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Норвежские военные стреляют из противотанковой ракетницы "Джавелин"
Норвежские военные стреляют из противотанковой ракетницы "Джавелин".
Источник изображения: © flickr.com, U.S. Army Europe

Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены Администрацией США в 2017 году во время правления Дональда Трампа. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере 60 миллионов долларов, которую американский президент Джо Байден выделил Украине.

США обеспечили четвертую поставку в рамках дополнительной помощи Украине

В воскресенье, 14 ноября, на Украину прибыла новая партия боеприпасов из Соединенных Штатов Америки.

В Борисполе приземлился борт и грузом в 80 тонн боеприпасов, рассказали в Facebook посольства США на Украине.

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.


​Добавим, что по данным ресурса Flightradar24, грузовой самолет Boeing 747 №N702CK компании Kalitta Air прибыл на Украину из США с остановкой в немецком Лейпциге.

Военная помощь США Украине

Договоренность о поставках дополнительной помощи на 60 млн долларов была достигнута 20 сентября во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

"На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - сообщало министерство обороны страны в своем Twitter вечером в пятницу, 22 октября.

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