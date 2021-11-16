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Интерфакс-АВН

НАТО готово реагировать на ситуацию на российско-украинской границе - генсек альянса

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов реагировать на изменения обстановки.

"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал он в эфире телеканала HBO в программе "Axios on HBO"

Он отметил, что альянс "начеку" и готов "к любому развитию ситуации".

В то же время генсек признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО "для защиты от России" еще не выполнено.

Столтенберг пояснил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

В 2008 году руководство Украины обратилось с просьбой о присоединении к плану с перспективой принятия в НАТО, однако на Бухарестском саммите альянса из-за позиции Германии и Франции ей было отказано. Тем не менее, после этого бывший тогда генсеком НАТО Яп де Хоп Схеффер заявил, что Украина со временем станет полноправным членом альянса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News заявил, что Россия, возможно, стремится "продвинуться дальше" в Украину.

По его словам, об этом свидетельствует сосредоточение Россией на границе с Украиной войск и техники.

Агентство Bloomberg, также сообщило на минувшей неделе, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину".

В сообщении говорилось, что "Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции".

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Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
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