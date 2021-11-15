Войти
Интерфакс-АВН

Лондон готов направить на Украину до 600 военных для сдерживания России - СМИ

290
0
0
Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Киев. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Великобритания может в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 своих военнослужащих на Украину из-за опасения эскалации со стороны России, сообщает британское издание The Daily Mirror.

"Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в страну", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в состав оперативной группы войдут подразделения британского спецназа и десантных войск.

"Оперативной группе было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину, где могут либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом", - сообщил журналистам источник в британской армии.

Издание уточняет, что, по информации его источников, сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут высадиться на Украине в течение 36 часов после получения соответствующего приказа.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что в Вашингтоне обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Между тем в Кремле заявляли, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.

В ходе общения с прессой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, знают ли в Кремле о том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России о якобы вторжении на Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.06.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): НАТО распаляет Путина своими военными играми
18.01.2021
Дальневосточные угрозы
22.06.2020
Бесцельная цель Украины
26.07.2019
Hal noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие
27.05.2019
Forsvarets forum (Норвегия): шведы до смерти боятся остаться одни
31.08.2016
Украина мечтает догнать Россию – хотя бы в производстве оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку