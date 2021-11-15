Гражданское оружие "Калашникова" победило в конкурсе "100 лучших товаров России - 2021"

"Сайга-9" ЛОТ "Яровит" представляет собой модернизированный вариант гражданского карабина "Сайга-9", сообщили в компании

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Гражданское стрелковое оружие разработки группы компаний (ГК) "Калашников" получило золотые и серебряные награды в конкурсе "100 лучших товаров России - 2021". Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе "Калашникова".

"В номинации "Промышленные товары для населения" "Калашников" стал лауреатом и получил золотой знак за охотничий самозарядный карабин с нарезным стволом "Сайга-9" ЛОТ "Яровит". Охотничий гладкоствольный карабин TG2 Magnum под патрон калибра .366 Magnum и его модификации отмечен серебряным знаком и званием дипломанта", - проинформировали в пресс-службе.

"Сайга-9" ЛОТ "Яровит" представляет собой модернизированный вариант гражданского карабина "Сайга-9". Его масса составляет 3,3 кг, длина ствола - 367 мм. В качестве боеприпаса применяется патрон 9х19. Карабин оснащен складным прикладом.

Гладкоствольный карабин TG2 под патрон .366ТКМ. разработан на базе 7,62 мм автомата Калашникова АК-103 и максимально унифицирован с ним. Предназначен для учебно-тренировочной стрельбы, спорта и охоты.