Глава "Рособоронэкспорта" заявил о развитии ВТС с Турцией без второго контракта на С-400

ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Контракт на поставку Турции второго полка системы ПВО-ПРО С-400 пока не подписан, но работа с Анкарой по линии военно-технического сотрудничества развивается, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Рособоронэкспорт развивает сотрудничество с Турцией в области ВТС. Мы обсуждаем в том числе и различные проекты в формате индустриального партнерства. Готовы к реализации широкого спектра отношений как в интересах ПВО страны, так и других видов вооруженных сил",- сказал Михеев, отвечая на вопрос, подписан ли контракт на поставку второго полка С-400.

При этом он напомнил, что "Рособоронэкспорт" исполнил первый контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" без нареканий с турецкой стороны и с опережением оговоренных в контракте сроков. "Уверен, что при финальном достижении договоренностей по другим контрактам турецкая сторона при необходимости объявит о них", - сказал Михеев.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь сообщал, что контракт на второй полк будет подписан в 2021 году.