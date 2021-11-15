Войти
РИА Новости

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о развитии ВТС с Турцией без второго контракта на С-400

271
0
0
Стенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Контракт на поставку Турции второго полка системы ПВО-ПРО С-400 пока не подписан, но работа с Анкарой по линии военно-технического сотрудничества развивается, сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в первый день работы выставки Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Рособоронэкспорт развивает сотрудничество с Турцией в области ВТС. Мы обсуждаем в том числе и различные проекты в формате индустриального партнерства. Готовы к реализации широкого спектра отношений как в интересах ПВО страны, так и других видов вооруженных сил",- сказал Михеев, отвечая на вопрос, подписан ли контракт на поставку второго полка С-400.

При этом он напомнил, что "Рособоронэкспорт" исполнил первый контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" без нареканий с турецкой стороны и с опережением оговоренных в контракте сроков. "Уверен, что при финальном достижении договоренностей по другим контрактам турецкая сторона при необходимости объявит о них", - сказал Михеев.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в свою очередь сообщал, что контракт на второй полк будет подписан в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
15.11.2019
Турция заявила о разногласиях с Россией из-за С-400
12.11.2019
Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400 - СМИ
04.11.2019
"Несмотря на санкции": Россия поставила все С-400 в Турцию
07.05.2019
В Стамбуле завершился оружейный салон IDEF-2019
23.08.2017
Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку