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Интерфакс-АВН

Официальной заявки от Белоруссии на поставки российских систем С-400 пока не было - глава ФСВТС

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Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» на боевом дежурстве по охране воздушных рубежей Калининградской области
Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» на боевом дежурстве по охране воздушных рубежей Калининградской области.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова поставить системы ПВО С-400 Белоруссии, официальной заявки пока не было, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим - будем рассматривать", - заявил Шугаев на Dubai Airshow-2021.

"С Белоруссией ВТС ведется на постоянной плановой основе", - подчеркнул он.

"Там очень много есть взаимоотношений по линии прямого договора о ВТС на лицензионной основе напрямую с предприятиями-производителями", - сказал Шугаев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолётов, вертолётов, средства ПВО включая, возможно, С-400.

Шугаев 3 сентября, отвечая на вопрос "Интерфакса" во Владивостоке, заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.

Ранее на подмосковном форуме "Армия-2021" Шугаев сообщил, что вопрос о поставке Белоруссии С-400 пока не перешел в практическую плоскость. "В практическую еще не перешел, но уж с такой страной братской как Белоруссия мы естественно не видим причин, чтобы прохладно к этому относиться", - сказал он.

"В случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки", - сообщил Шугаев.

14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщил, что республика я планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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Шугаев Дмитрий
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