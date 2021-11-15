В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"

Модели самолетов, МиГ-35Д, Су-57Э и Су-35 на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке Aero India 2021.

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше $10 млрд, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В 2021 году "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов на сумму более 10 млрд. долларов", - заявил Михеев журналистам на Dubai Airshow-2021.

Он отметил, что заказы из стран Ближнего Востока составляют примерно 30% от общего портфеля "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию "Ростех".

В августе Михеев заявил, что по итогам форума "Армия-2021" РФ увеличила портфель заказов на сумму свыше 2 млрд евро, подписав около 20 контрактов.

В частности, была законтрактована поставка самолетов Су-30, вертолетов Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационных средств поражения, ПТРК "Корнет-ЭМ", оружия для кораблей и подводных лодок.

""Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на новейший мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль" и первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М"", - сказал Михеев.

По его словам, также подписан первый контракт на комплекс РЭБ "Красуха".