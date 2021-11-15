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Интерфакс-АВН

РФ готова развивать сотрудничество с Турцией по системам С-400 - глава "Рособоронэкспорта"

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Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия готова продолжать взаимодействие с турецкими партнерами по системам ПВО С-400 "Триумф", решения принимаются сторонами совместно, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" готов к развитию отношений с Турцией, в том числе и к продолжению сотрудничества по ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", - заявил Михеев журналистам, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта на дополнительную партию С-400 и возможной передаче технологий.

"Все решения с партнером мы принимаем совместно и основываемся на межправительственных договоренностях сторон и обязательствах по контракту", - подчеркнул глава "Рособоронэкспорта".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам 29 августа, что Анкара готова приобрести у России второй полк ЗРС С-400.

"Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал тогда Эрдоган.

25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что переговоры с Турцией по новому контракту на С-400 находятся в завершающей стадии.

"Переговоры с турецкой стороной находятся на завершающей стадии. Рассчитываем завершить согласование всех вопросов в ближайшей перспективе", - сказал Шугаев журналистам на форуме "Армия 2021".

Ранее в тот же день глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.

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Продукция
С-400 Триумф
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Шугаев Дмитрий
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