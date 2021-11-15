The Telegraph (Великобритания): бумажный тигр или сплоченная сила? Путинская проверка Украины покажет, какова она — американская НАТО

Гипотетическое нападение России на Украину создаст для США ужасную дилемму: пойти на риск ядерной войны ради спасения не входящей в НАТО страны или видеть, как вдребезги разбивается репутация Америки. По мнению автора, шансы, что НАТО окажется бумажным тигром — велики.

Холодная война 2.0 вступила в новую опасную фазу, и теперь безопасность Киева будет зависеть от готовности Джо Байдена воевать. В лесах Польши, в степях Восточной Европы и в горах Боснии тема конфликта стала постоянной, что вызывает большой дискомфорт. Сам факт того, что Соединенные Штаты предупреждают о возможности российских действий на Украине, свидетельствует о том, насколько серьезно обострилась обстановка в Европе всего за несколько месяцев.

На польско-белорусской границе концентрируются войска, чтобы дать отпор потокам мигрантов, которые направляет в ЕС союзник Владимира Путина Александр Лукашенко, явно намеревающийся вызвать дестабилизацию у своих западных соседей.

В Боснии лидер Республики Сербской Милорад Додик фактически грозит отделением и утверждает, что русские поддерживают его планы. Боснийские и западные наблюдатели говорят, что это может привести к возобновлению балканских войн 1990-х годов. А теперь и американские официальные лица информируют своих европейских коллег, что Москва снова готовится к вторжению на Украину, где окопная война с Россией длится уже семь долгих лет.

У всех этих мест есть одна общая черта: все они стали зонами противостояния путинской Москвы и глобального Запада. Нет сомнений, что холодная война 2.0 вступила в один из самых опасных на сегодня этапов. Но это не значит, что она превратится в войну горячую.

Некоторые перемещения российских войск на западе России в последние недели осуществлялись в обычном плановом порядке. Некоторые определенно вызвали удивление. Но даже самые здравомыслящие аналитики и исследователи российской армии, которых очень непросто заставить присоединиться к общей истерии по поводу вторжения, и те предупреждают, что что-то назревает. Но они не очень понимают, что именно.

После 2014 года, когда российские танковые бригады на самом деле вошли на территорию Украины, периодически звучат тревожные заявления о вторжении. В последний раз паника начала весной этого года, когда Путин сосредоточил на украинской границе тысячи военнослужащих и направил десятки боевых кораблей в Азовское море. Это было очень похоже на подготовку к войне. Но спустя пару недель министр обороны Сергей Шойгу решил, что цель "учений" достигнута.

Осенняя паника может точно так же сойти на нет. Но если танки все же войдут, это будет кровавая баня. Более сильные российские войска одержат верх на поле боя. Но дорого за это заплатят.

Сегодняшняя украинская армия очень сильно отличается от тех захудалых и недофинансируемых войск, которые в 2014 году были наголову разбиты российскими танковыми и артиллерийскими подразделениями. Сегодня вооруженные силы Украины лучше оснащены, подготовлены и имеют семилетний опыт ведения боевых действий с российскими войсками в окопах Донбасса. А еще они все это время готовились к такому нападению.

И даже если российские мотострелковые дивизии сумеют захватить сельскую местность, им будет трудно взять Киев и другие города. Враждебно настроенное и очень сильно мотивированное население превратит оккупацию в кошмар для русских.

Тем не менее, украинский президент Владимир Зеленский хорошо понимает, что его страна сможет выстоять в ходе такого наступления только с помощью Запада. И тут президент США Джо Байден сталкивается с дилеммой. Украина не является членом НАТО. Формально США и прочие союзники, включая Британию, не обязаны ее защищать.

Когда в 2014 году на Украине началась война, Барак Обама отказался поставлять Киеву оружие, так как опасался спровоцировать Россию на еще более агрессивные действия. Байден, как и оба его предшественника, руководил постепенным выводом американских войск из зарубежных военных авантюр.

Уход США из Афганистана стал драматическим предательством, поколебавшим веру союзников в Америку. Но Обама и Дональд Трамп тоже следовали этой тенденции, реагируя на настроения в американском обществе.

Байден оправдывает вывод войск необходимостью сосредоточить усилия Америки на главных внешнеполитических приоритетах, в том числе, на укреплении трансатлантического альянса и на противодействии путинской России.

Западные союзники довольно часто обсуждают возможные последствия российского военного психоза, в том числе, самые худшие сценарии. Но это не то же самое, что прогноз о начале войны. И это не заявление о каком-то особом понимании непрозрачных намерений Путина.

Но нападение на Украину и новая война в Боснии создадут ужасную дилемму: пойти на риск ядерной войны с Россией ради спасения не входящей в НАТО страны, о которой американцам мало что известно, или стать свидетелем того, как вдребезги и навсегда разбивается репутация Америки как надежного союзника.

Путин тоже будет анализировать эту дилемму, а также собственные представления о готовности Байдена воевать. Если он введет танки, это будет означать, что Кремль сделал однозначный вывод: у американского президента кишка тонка, и он не собирается с ними сражаться.

Американская НАТО докажет, что она не более чем бумажный тигр, а Кремль осуществит свои стратегические замыслы, которые он вынашивал два с лишним десятилетия: переписать порядок в Европе, сложившийся после холодной войны.

Роланд Олифант (Roland Oliphant)