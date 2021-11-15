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Интерфакс-АВН

Начались поставки С-400 Индии - глава ФСВТС РФ

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия начала поставки Индии первой партии систем ПВО С-400, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Первые поставки уже начались", - заявил Шугаев на Dubai Airshow-2021.

"Первый дивизион до конца года будет поставлен", - подчеркнул глава ФСВТС.

20 июля 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первая партия С-400 для Индии находится на финальном этапе производства, поставки начнутся по плану, в четвертом квартале 2021 года.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.

14 февраля 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400. Через несколько дней глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минпромторг РФ
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ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
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