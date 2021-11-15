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Интерфакс-АВН

Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС

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Иллюстрация на тему российско-иранских отношений.

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном, ограничений на такую работу нет, сообщил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас нет каких-либо ограничений на работу с иранскими партнерами. Поэтому мы готовы обсуждать различные варианты сотрудничества, которые будут отвечать интересам двух государств", - сказал Шугаев на выставке Dubai Airshow-2021.

20 октября начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Иран и Россия в ближайшее время проведут заседание комиссии по ВТС, которому будет дан новый стимул.

"Скоро в Тегеране состоится заседание совместной военно-технической комиссии. Думаю, что наше сотрудничество в этой области будет развиваться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы прикладываем усилия, чтобы разработать долгосрочную "дорожную карту", которая даст новый стимул нашему сотрудничеству в этой сфере", - сказал Багери (перевод телеканала "Россия-24").

"Благодаря тому, что уже более 40 лет наша страна живет в условиях санкций, львиную долю вооружений мы производим сами. Но есть некоторые аспекты, которые мы не смогли перевести в практическую производственную плоскость или же их не позволяют осуществить соображения экономического характера. И тогда мы обращаемся к российским коллегам и заключаем военные контракты", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах ВТС с Россией после снятия с Ирана ограничений по линии Совбеза ООН.

"В частности, после отмены санкций ООН закупка вооружений активно развивается. К тому же обстановка в регионе подталкивает нас к такому сотрудничеству", - сказал Багери.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей").

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С-300
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С-300ПМУ-2
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1 комментарий
№1
15.11.2021 09:37
Какой ещё Иран,  США и Евросоюз опять будут против, да и планы правительства РФ по коверсии оборонных предприятий нужно выполнять и  больше не  " мешаться" США и КНР на рынке вооружений...
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