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Интерфакс-АВН

Россия и ОАЭ обсуждают модернизацию комплексов ПВО "Панцирь" - Шугаев

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ЗРПК «Панцирь-С1»
ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Пресс-служба ОАО "КБП"

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают модернизацию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия "Панцирь-С1", которые были поставлены в эту страну, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК "Панцирь-С1". Модернизация предполагает существенное улучшение возможностей комплекса", - сказал Шугаев журналистам в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021.

"Говорить о конкретных направлениях модернизации сможем только после согласования технического облика с инозаказчиком", - сообщил Шугаев.

В 2019 году на выставке в Дубае Шугаев заявлял, что ОАЭ заказали российское оружие на $0,5 млрд. Тогда глава ФСВТС назвал одним из наиболее успешных примеров взаимодействия с ОАЭ совместную разработку и производство комплексов "Панцирь-С1". Шугаев сообщал, что обсуждается вопрос о возможном создании на территории ОАЭ центра технического обслуживания ранее поставленной техники российского производства.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" (разработан КБП им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

"Панцирь" эффективен против всех существующих ударных беспилотников, в том числе турецких "Байрактаров", заявил "Интерфаксу" 10 ноября управляющий директор "Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова" Дмитрий Коноплев.

"Очень эффективен. Эффективней средства в мире нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

"Несмотря на развитие беспилотных технологий, в "Панцирь" заранее заложены те варианты и возможности, которые беспилотники будут ещё достигать и достигать", - сказал Коноплев.

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96К6 Панцирь-С1
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