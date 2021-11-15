Войти
Интерфакс-АВН

Москва обсуждает с Анкарой поставки российской военной продукции, совместную разработку вооружения - глава ФСВТС

467
0
0
Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружения, сообщил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения", - сказал Шугаев в воскресенье в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021.

Так он ответил на вопрос о перспективах ВТС с Турцией и возможных сроках подписания контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

"Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается", - заявил Шугаев.

Он сказал, что "интерес к системе С-400 "Триумф" проявляют многие страны региона".

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Официально сообщалось, что Россия предлагала Турции купить другое вооружение, в частности, истребители четвертого поколения Су-35.

В сентябре этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

В июне 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

Вопрос о локализации в Турции некоторого производства в рамках контракта на поставку С-400 будет обсуждаться в ходе переговоров, заявлял Шугаев "Интерфаксу" в июле 2019 года.

США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от Вашингтона ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.03.2021
Россия готова обсудить с Турцией сотрудничество в создании истребителя пятого поколения - ФСВТС
26.02.2021
Чемезов не считает российские С-400 у Турции угрозой для НАТО
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
24.08.2020
Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400
12.11.2019
Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400 - СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку