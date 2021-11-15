Войти
Интерфакс-АВН

США признали гибель десятков мирных сирийцев в результате авиаудара в 2019 году, но оправдывают его - газета

214
0
0
F-15E
F-15E.
Источник изображения: U.S. AIR FORCE

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты признали, что в результате бомбардировки в 2019 году окрестностей сирийского города Багуза погибли не менее 80 человек, большинство из них - женщины и дети, но оправдывают действия своих военных, сообщила газета New York Times.

По ее данным, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил в районе Багуза две бомбы - сначала одну весом 500 фунтов, затем другую весом 2 тыс. фунтов на толпу, состоящую в основном из женщин и детей.

Газета отметила, что американские военные, отвечая на ее запрос об этом инциденте, впервые признали это. Они заявили, что в результате бомбардировки погибли до 80 человек, но утверждали, что удар был оправдан, поскольку были уничтожены находившиеся в толпе 16 боевиков. Кроме того, они заявили, что неясно, были ли остальные погибшие гражданскими лицами или боевиками, поскольку женщины и дети в ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), как известно, брали в руки оружие.

Издание пишет, что представитель Центрального военного командования США Билл Урбан сообщил, что было проведено внутреннее расследование этого авиаудара.

"Мы испытываем отвращение к гибели невинных людей и принимаем все возможные меры для их предотвращения. В данном конкретном случае мы самостоятельно сообщили и расследовали бомбардировку в соответствии с нашими собственными доказательствами и берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей", - заявил он.

Вместе с тем, говорится в публикации, реально независимое расследование так и не было проведено, хотя о факте гибели людей в результате бомбардировки руководству и Комитету по вооруженным силам Сената США сообщал сотрудник ВВС США по юридическим вопросам. Он квалифицировал инцидент как военное преступление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-15
Похожие новости
27.10.2021
Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО
30.11.2020
В США назвали Су-35 мощным убийцей
14.04.2020
По прозвищу "Утенок". За что российский Су-34 считают лучшим истребителем-бомбардировщиком
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
29.02.2016
Европарламент недоволен поставками оружия саудитам
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку