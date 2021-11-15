США признали гибель десятков мирных сирийцев в результате авиаудара в 2019 году, но оправдывают его - газета

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты признали, что в результате бомбардировки в 2019 году окрестностей сирийского города Багуза погибли не менее 80 человек, большинство из них - женщины и дети, но оправдывают действия своих военных, сообщила газета New York Times.

По ее данным, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил в районе Багуза две бомбы - сначала одну весом 500 фунтов, затем другую весом 2 тыс. фунтов на толпу, состоящую в основном из женщин и детей.

Газета отметила, что американские военные, отвечая на ее запрос об этом инциденте, впервые признали это. Они заявили, что в результате бомбардировки погибли до 80 человек, но утверждали, что удар был оправдан, поскольку были уничтожены находившиеся в толпе 16 боевиков. Кроме того, они заявили, что неясно, были ли остальные погибшие гражданскими лицами или боевиками, поскольку женщины и дети в ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), как известно, брали в руки оружие.

Издание пишет, что представитель Центрального военного командования США Билл Урбан сообщил, что было проведено внутреннее расследование этого авиаудара.

"Мы испытываем отвращение к гибели невинных людей и принимаем все возможные меры для их предотвращения. В данном конкретном случае мы самостоятельно сообщили и расследовали бомбардировку в соответствии с нашими собственными доказательствами и берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей", - заявил он.

Вместе с тем, говорится в публикации, реально независимое расследование так и не было проведено, хотя о факте гибели людей в результате бомбардировки руководству и Комитету по вооруженным силам Сената США сообщал сотрудник ВВС США по юридическим вопросам. Он квалифицировал инцидент как военное преступление.