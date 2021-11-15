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Интерфакс-АВН

Китай сможет высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 г. - академия космических технологий страны

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Логотип Китайской академии космических технологий (China Association for Science and Technology - CAST).
Источник изображения: http://www.swissnexchina.org/

Пекин. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай способен высадить тайконавтов на поверхности Луны в период ранее 2030 года, сообщил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь.

"Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года", - заявил Е Пэйцзянь в эфире Китайской телевизионной сети (CCTV).

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Страны
Китай
Компании
CAST
Проекты
Луна
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