Китай сможет высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 г. - академия космических технологий страны

Пекин. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай способен высадить тайконавтов на поверхности Луны в период ранее 2030 года, сообщил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь.

"Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года", - заявил Е Пэйцзянь в эфире Китайской телевизионной сети (CCTV).