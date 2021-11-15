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Интерфакс-АВН

Корабль ПМО "Анатолий Шлемов" планируется спустить на воду 26 ноября - главком ВМФ

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Церемония закладки тральщика "Анатолий Шлемов".
Церемония закладки тральщика "Анатолий Шлемов".
Источник изображения: iz.ru

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Очередной серийный корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Анатолий Шлемов" должен быть спущен на воду 26 ноября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Планируется, что 26 ноября в Санкт-Петербурге на Средне-Невском Судостроительном заводе на воду будет спущен очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шлемов". Корабль, после достроечных работ и всех этапов испытаний впоследствии пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота", - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

11 ноября корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) вывели корабль ПМО "Анатолий Шлемов" из цеха.

Специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем, сообщает департамент.

Корабль ПМО "Анатолий Шлемов" был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблём линейки проекта 12700, строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу ВМФ РФ. Корабль назван в честь заслуженного кораблестроителя, работавшего на различных должностях в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а также директором департамента гособоронзаказа Объединённой судостроительной корпорации вице-адмирала Анатолия Фёдоровича Шлемова.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

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Гособоронзаказ
пр. 12700
ТОФ
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