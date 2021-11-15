«Мы не расслабляемся» - Путин НАТО

Конфликт в Черном море Активность западных военных сил наблюдается в Черном море с начала этой недели.

Поводом послужил заход в акваторию кораблей ВМФ США - Mount Whitney и Porter. По официальной версии Соединенных Штатов, корабли направлены в регион для проведения совместных учений со странами НАТО и партнерами. Приветствовала эти действия, в частности, украинская власть.

В России же уверены, что проход кораблей вблизи границ РФ и предстоящие учения являются не чем иным, как попыткой проверить российскую обороноспособность, в том числе и Черноморского флота. По словам Путина, в Черном море сейчас сформирована не просто большая корабельная группировка НАТО, но также применяется авиация, включая стратегическую. Это является «серьезным вызовом» для России, заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

«Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся», - сказал глава государства. Однако ответных мер, то есть своих незапланированных учений, как это предполагало сделать Минобороны, РФ пока предпринимать не будет. Российские военные ограничиваются сопровождением самолетов и кораблей.

«Я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», - отметил Путин.

Неспокойно и на границе России и Украины. По крайней мере, этой версии придерживается Пентагон, наблюдающий за «активностью» российской стороны в регионе. Информацию о стягивании войск России к границам с Украиной распространили американские СМИ на прошлой неделе, но она так и не получила подтверждения ни от России, ни от Украины. Тем не менее США обвинили РФ в «провокациях» и предостерегли от повторения событий 2014 года, не указав, о чем именно идет речь. Россия все домыслы о наступлении на Украину опровергает.

Путин же предположения о том, что РФ готовит нападение на Украину, назвал алармистскими.

Дополнительно комментировать публикации западных СМИ президент не стал. Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, Путин напомнил, что Россия не отражена в официальных документах как сторона конфликта. Однако другие страны пытаются заставить публично выполнять ее минские соглашения.

«Считаю, что, кроме встречи в «нормандском формате», других механизмов урегулирования в Донбассе у нас нет, и как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», - констатировал Путин.