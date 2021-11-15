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Интерфакс-АВН

Корабли Украины, США, Турции и Румынии провели учения в Черном море

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Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney
Флагманcкий корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney.
Источник изображения: US Navy

Киев. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские военно-морские силы провели тренировку типа "PASSEX" с кораблями ВМС США, Турции и Румынии, сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа "PASSEX" с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 "Poseidon" и вертолет. Всего в тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко", - говорится в сообщении в службы в фейсбуке.

Отмечается, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

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Страны
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
NATO
Военные учения
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