Корабли Украины, США, Турции и Румынии провели учения в Черном море

Киев. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинские военно-морские силы провели тренировку типа "PASSEX" с кораблями ВМС США, Турции и Румынии, сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа "PASSEX" с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 "Poseidon" и вертолет. Всего в тренировке приняли участие семь кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко", - говорится в сообщении в службы в фейсбуке.

Отмечается, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.