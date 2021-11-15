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Интерфакс-АВН

Активные действия кораблей ВМС США и самолетов-разведчиков НАТО сместились в северо-западную часть Черного моря - Минобороны РФ

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Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США "Портер".
Источник изображения: © Фото : Official U.S. Navy Page

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России сообщило, что продолжает отслеживать военную активность со стороны США в Черноморском регионе.

"Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении российского военного ведомства, распространенном в субботу.

Там отметили, что действия США носят агрессивный характер.

"Эсминец с управляемым ракетными оружие "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца (Румыния)", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что контроль за действиями американских кораблей в Чёрном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".

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