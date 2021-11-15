Президент РФ Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Черном море – это вызов для России

МОСКВА, 13 ноября/ Радио Sputnik. НАТО использует стратегическую авиацию на незапланированных учениях в Черном море, и это является серьезным вызовом для России, заявил президент страны Владимир Путин.
Российский лидер также обратил внимание на то, что оружие, которым оснащены корабли североатлантического альянса, создает вызов для Российской Федерации.
Он уточнил, что Министерство обороны предложило в ответ на действия альянса также начать незапланированные учения в Черном море, и добавил, что российская сторона ограничится сопровождением самолетов и кораблей.
По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. На прошлой неделе, 3 ноября, в воды Черного моря зашел танкер John Lenthall ВМС США, а 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Министр обороны Сергей Шойгу на заседании российско-французского совета в формате "2+2" заявил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие близ границ РФ.
Ранее кандидат военных наук рассказал радио Sputnik, чем "полезна" активность НАТО у границ России.