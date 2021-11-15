Президент РФ Владимир Путин заявил, что учения НАТО в Черном море – это вызов для России

МОСКВА, 13 ноября/ Радио Sputnik. НАТО использует стратегическую авиацию на незапланированных учениях в Черном море, и это является серьезным вызовом для России, заявил президент страны Владимир Путин.

"Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер также обратил внимание на то, что оружие, которым оснащены корабли североатлантического альянса, создает вызов для Российской Федерации.

"Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", – отметил Путин.

Он уточнил, что Министерство обороны предложило в ответ на действия альянса также начать незапланированные учения в Черном море, и добавил, что российская сторона ограничится сопровождением самолетов и кораблей.

"Должен сказать, что от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там", – пояснил российский лидер.

По данным Минобороны РФ, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. На прошлой неделе, 3 ноября, в воды Черного моря зашел танкер John Lenthall ВМС США, а 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Министр обороны Сергей Шойгу на заседании российско-французского совета в формате "2+2" заявил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие близ границ РФ.

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