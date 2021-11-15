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Интерфакс-АВН

Британия предоставит Украине кредит для развития и укрепления ВМС - СМИ

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Киев. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению своего правительства подписал украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз, сообщает в субботу интернет-издание "ZN.UA"

Подписанное соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей - речь идет о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленного Украине Великобританией на 10 лет.

Благодаря Великобритании Украина покрывает первоочередные потребности Военно-морских сил страны, которые должны быть готовы к сдерживанию России со стороны Черного и Азовского морей, отмечает "ZN.UA".

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Кредитование
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
ИТ
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