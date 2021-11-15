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РИА Новости

Корабли Черноморского флота прибыли в Алжир для участия в военно-морских маневрах

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Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) в составе фрегата "Адмирал Григорович", патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" и спасательного буксирного судна "СБ-742" из состава постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море прибыл в порт Алжир, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Корабли ЧФ прибыли в Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры – 2021" с кораблями ВМС Алжирской Народной Демократической Республики, которые продлятся до 20 ноября. В ходе береговой фазы экипажи российских и алжирских кораблей проведут учения по связи, брифинги по эпизодам совместных действий, тренировки досмотровых групп, проведут показательное учение по борьбе за живучесть и предпоходовую конференцию пред морской фазой учения.

От ВМС Алжира в учении принимают участие фрегат "Харрад" с вертолётом на борту, учебный корабль "Ля Суммам", спасательное судно "Эль Мунджид", патрульный самолёт и поисково-спасательный вертолёт.

В соответствии с согласованным сторонами протоколом, учением руководит представитель ВМС Алжира - командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин. Руководителем учения от российской стороны назначен командир Новороссийской ВМБ Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, сообщили в ЧФ.

Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки.

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Страны
Алжир
Россия
Проекты
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Военные учения
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