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РИА Новости

Глава РСМД Кортунов раскрыл два сценария возможной российской военной операции на Украине

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Учения Тихоокеанского флота в Приморье
Учения Тихоокеанского флота в Приморье.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вероятность российского военного вторжения на Украину крайне низка, но есть две ситуации, при которой Москве придется провести операцию на территории соседнего государства, заявил "Ленте.ру" генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По мнению эксперта, России придется вмешаться в случае широкомасштабного наступления ВСУ в Донбассе.

"Если они решат пойти по пути (президента Азербайджана. — Прим. Ред.) Алиева, захватить Донбасс, используя турецкие беспилотники и какие-то еще поставки современных вооружений, то тогда, наверно, действительно Россия будет вынуждена ответить", — объяснил он.

Второй вариант — реальный развал Украины, при котором Россия будет вынуждена взять под контроль культурно близкие регионы республики. В то же время Кортунов подчеркнул, что ни один из сценариев сейчас не выглядит реалистичным, так как для этого нет предпосылок, и назвал разговоры о возможном российском вторжении спекуляциями.

"Очевидно, что Россия не может ничего приобрести за счет такого рода военной акции, а потери будут очень серьезные", — подытожил специалист.

Накануне Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия якобы может рассматривать возможность "вторжения" на Украину. Агентство также сообщило, что "близкие к Кремлю источники" опровергли наличие таких планов, но заявили о желании Москвы показать Киеву готовность применить силу.

МИД России уже не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.

Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

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