Экс-командующий ВДВ считает отправку десантников на учения в Белоруссию усилением российской поддержки Минска

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия усиливает поддержку Белоруссии, направляя на учения в Гродненскую область подразделение десантников, сообщил "Интерфаксу" бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

"Мы же не можем сидеть сложа руки и смотреть, как накапливаются силы НАТО вдоль границы с Белоруссией", - сказал Шпак.

"Я не знаю, это плановые учения десантников или неплановые. Но, по всей видимости, это мера в ответ на агрессивное поведение со стороны блока НАТО. Как не поддержать Белоруссию?", - отметил он.

"Кто виноват в том, что в Белоруссии находятся беженцы с Ближнего Востока? Россия и Белоруссия не виноваты. Американцы пытались при помощи оружия добиться своих целей в Ираке, Ливии и Сирии. Блок НАТО проводил операцию в Афганистане. Пусть теперь пожинают плоды, сами заботятся об этих беженцах", - подчеркнул бывший командующий ВДВ РФ.

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский также считает, что отправка российских десантников в Белоруссии может быть сигналом растущей поддержки Минска со стороны Москвы.

"Можно связать и полеты российских бомбардировщиков, и отправку десантников в Белоруссию. Можно посчитать это очередным сигналом Западу и, в первую очередь, Польше - если есть какие провокационные планы, то мы на страже", - сказал Бужинский "Интерфаксу" в пятницу.

Минобороны РФ в пятницу сообщило об отправке в Белоруссию подразделения ВДВ РФ на учения с практическим десантированием на территории Гродненской области.

По данным Минобороны РФ, российское подразделение примет участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. После учений десантники вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России, заявили военные.

11 ноября Россия в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

Полеты российских самолетов, а также отправка на учения в Белоруссию российских десантников проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Белоруссии. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

10-15 сентября этого года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

8 ноября этого года стало известно, что Москва и Минск продлили на 25 лет соглашения о размещении на территории Белоруссии двух российских военных объектов - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах. Это следует из протоколов между правительствами РФ и Белоруссии, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.