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ТАСС

Самолеты Су-34 применили для отработки удара по "боевикам" на учении ОДКБ в Казани

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 с подвешенными одновременно десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ)
Фронтовой бомбардировщик Су-34 с подвешенными одновременно десятью имитационными авиационными бомбами (ИАБ).
Источник изображения: К 60-летию ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина" Специальный выпуск

В учениях задействовано около 1,8 тыс. человек и до 300 единиц техники

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по позициям условных боевиков, захвативших населенный пункт в ходе основного розыгрыша миротворческих учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2021". Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В целях поражения критически важных объектов противника были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа. <…> Бомбовый удар наносился по разным целям одновременно с применением осколочно-фугасных авиационных бомб ОФАБ-250. Затем две пары вертолетов Ми-24 нанесли условный удар по огневым точкам "бандформирований" в захваченном населенном пункте", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 доставили гуманитарный груз и эвакуировали условного тяжело больного беженца. Всего в ходе учения авиационной группой было выполнено семь оперативных тактических задач.

Совместное учение "Нерушимое братство-2021" проводится с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем принимают участие воинские контингенты шести стран-участниц ОДКБ в составе миротворческих подразделений, подразделения военной полиции, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего в учениях задействовано около 1,8 тыс. человек и до 300 единиц техники.

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