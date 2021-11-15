Китай застраивает спорные приграничные территории - Дели

Индия направила протест Китаю в связи со строительством им поселений в приграничных районах с индийским северо-восточным штатом Аруначал-Прадеш.

Об этом сообщает газета Pioneer.

«Индия выразила решительный дипломатический протест против данных действий Китая и будет продолжать выступать с такими протестами в будущем», - цитирует издание заявление, которое сделал на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

По его словам, «Китай в последние несколько лет проводил строительные работы в приграничных районах, в том числе в тех, которые он незаконно оккупировал на протяжении десятилетий». «Индия выступает против оккупации ее районов и отвергает необоснованные территориальные претензии Китая», - подчеркнул Багчи.

Ранее индийское министерство обороны подтвердило факт строительства КНР поселка двойного назначения на границе со штатом Аруначал-Прадеш в районе, который был отторгнут у Индии китайской армией в результате пограничного конфликта 1959 году.

По мнению Минобороны, этот населенный пункт может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, говорит ТАСС.