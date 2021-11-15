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ИноСМИ

The National Interest (США): убийца ВВС: Путин торопит поставку ракетных систем С-500 и С-550

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Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

В России ведется разработка нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-550. Владимир Путин делает особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550. Название С-550 носил проект мобильной системы противоракетной обороны ближнего перехвата, разработка которого началась в советском ЦКБ «Алмаз» в 1981 году.

Разработка С-500 началась более десяти лет назад, и изначально российский государственный концерн ВКО «Алмаз-Антей» планировал запустить платформу в производство к 2014 году. Однако из-за задержек сроки пришлось скорректировать.

Президент Владимир Путин явно задался целью модернизировать и обновить российскую армию. Он самолично рекламировал российские возможности в разработке гиперзвуковых ракет и автономных оружейных платформ, а на этой неделе подчеркнул важность поставки в войска передовых зенитных ракетных комплексов С-350, С-500 и С-550.

Как сообщает ТАСС, Путин высказался об этом на недавней встрече с высокопоставленными чиновниками министерства обороны и руководителями оборонной промышленности.

"Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны", - сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу. "Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - добавил он.

Целый ряд платформ

У российских войск на вооружении целый ряд зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) - в том числе С-350Э, также известный как 50Р6 "Витязь", разработка ГСКБ "Алмаз-Антей" на замену устаревшим платформам С-300ПС и С-300ПТ-1А. Этот ЗРК средней дальности восходит к совместному южнокорейско-российскому проекту KM-SAM и использует те же ракеты 9М96, что и С-400 "Триумф".

Мобильный сухопутный комплекс С-350Э находится на вооружении с 2019 года, а фрегаты ВМФ России типа "Адмирал Горшков" вооружены С-350Э "Ресурс", равно как и несколько классов российских корветов.

В этом году Россия начала государственные испытания системы С-500 "Прометей", также известной как 55Р6М "Триумфатор-М". С-500 - это зенитно-ракетный/противоракетный комплекс. Но предназначен он не на замену С-400, а скорее в дополнение, а также вместо стареющей ракетной системы А-135.

Разработка С-500 началась более десяти лет назад, и изначально российский государственный концерн ВКО "Алмаз-Антей" планировал запустить платформу в производство к 2014 году. Однако из-за задержек сроки пришлось скорректировать. В серийное производство система поступила лишь прошедшим летом.

С-500 вошла в число оружейных систем, получивших высокую оценку непосредственно от Путина, который сообщил выпускникам российских военных академий, что эта платформа ЗРК вскоре поступит на вооружение наряду с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" и гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон". После окончательного завершения испытаний первую систему С-500 получит подразделение ПВО под Москвой.

На встрече с представителями минобороны Путин также призвал к ускорить разработку С-550. ТАСС назвал С-550 высокомобильным комплексом ПВО, который разрабатывался в Советском Союзе в 1981-1988 годах. Проект, как и многие другие, был остановлен в соответствии с советско-американскими военными соглашениями в конце холодной войны. Оборудование, установленное на прототипе, было демонтировано после 1992 года, а его основа была разрушена после распада Советского Союза.

Перезапускает ли Россия программу с прежними параметрами или же начинает новую платформу с тем же обозначением С-550, пока неясно, но похоже, что Путин продолжает свой акцент на оборонительные платформы для защиты родины.


Питер Сучу (Peter Suciu)

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А-135
Адмирал Горшков
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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