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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщает о начале поставок в армию тяжелых огнеметных систем нового поколения

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Тяжелые огнеметные системы ТОС-2
Тяжелые огнеметные системы ТОС-2.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России начали получать новые тяжелые огнеметные системы ТОС-2, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"С этого года организована поставка в войска машин РХБ-разведки РХМ-8 и тяжёлых огнемётных систем ТОС-2", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В марте Кириллов анонсировал скорое начало поставок в войска тяжелой огнеметной системы нового поколения ТОС-2 ("Тосочка").

10 ноября разработчик этого оружия, гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов сказал "Интерфаксу", что первые поставки ТОС-2 в войска состоятся в этом году. Смирнов тогда сказал, что работа над контрактом идет параллельно с госиспытаниями системы, которые планируется завершить уже в ближайшие дни.

Контракт на изготовление и поставку Минобороны РФ систем ТОС-2 был подписан на форуме "Армия-2021" в августе.

ТОС-2 установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

В настоящее время на вооружении войск РХБЗ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Последняя использовалась правительственными войсками в ходе вооруженного конфликта в Сирии. ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72.

"Солнцепёк" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

ТОС-2 применялась российскими военными осенью прошлого года в ходе стратегических маневров "Кавказ-2020", подтвердила предъявленные к ней требования, заявлял Кириллов.

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