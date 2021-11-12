Путин в разговоре с Меркель назвал деструктивной политику Киева, делающего ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса - Кремль

Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ А. Меркель.

Путин отметил дестабилизирующий характер активности вооруженных сил США и стран НАТО в Черном море

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель была затронута тема конфликта в Донбассе.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля о состоявшемся разговоре.