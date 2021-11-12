«Черное море для США теперь - домашнее. Москва должна утереться»

Что делают американские корабли и самолеты в Черноморском регионе

Пентагон наращивает активность в Черном море, где сейчас находится сразу несколько кораблей ВМС США. Кроме того, в рамках внеплановых маневров над акваторией Черного моря выполнены полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и самолетов-разведчиков U-2. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связана активность США в регионе.

«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», - заявили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, сейчас в акватории Черного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall ВМС США. Над акваторией Черного моря выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer примерно в 100 км от границы России. Кроме того, были зафиксированы полеты, как минимум, четырех самолетов-разведчиков U-2. В Министерстве обороны уточнили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США.

Ранее у морских границ России пролетел самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8 Joint STARS ВВС США. Он вылетел с опорного пункта американских ВВС в Германии - авиабазы "Рамштайн", и выполнял полет в течение нескольких часов. По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывшего главкома Воздушно-космических сил Виктора Бондарева, в 2021 году количество полетов разведывательной авиации НАТО у государственной границы России выросло более чем на 30%.

США проявляют активность в Черном море на протяжение семи лет - с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

«Как объясняет командование США, суть этой деятельности, во-первых, в демонстрации поддержки союзников по НАТО в регионе - Румынии и Болгарии, во-вторых - стран, которые США считают партнерами - Молдавии, Украины и Грузии», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Эксперт отметил, что, несмотря на выполнение «рутинной работы» кораблями ВМС США в регионе, в случае конфликта они могут стать «серьезными боевыми платформами».

«Реальный военный смысл в присутствии кораблей ВМС США в Черном море есть. Американские эсминцы ведут рутинную работу - активную разведывательную деятельность, могут фиксировать работу российских средств в Черном море. В случае гипотетического конфликта - это серьезные боевые платформы. С этих кораблей может осуществляться управление силами в регионе, на них - зенитные ракеты и ракеты большой дальности типа Tomahawk», - сказал Крамник.

В Черном море присутствуют не только корабли США - туда заходят корабли и Франции, и Великобритании, и Голландии. «Флоты черноморских стран НАТО, в случае гипотетического конфликта, могут выступать вспомогательными силами в поддержку главных сил в виде американских, французских, британских кораблей», - сказал Крамник.

По его мнению, находящийся в Черном море штабной корабль Mount Whitney ВМС США «вряд ли должен чем-то пугать потому, что такие корабли стараются беречь и не выставлять на передний край».

«В Черном море стали более активно присутствовать корабли других стран НАТО кроме США, эта активность сопряжена и с активностью в воздухе - самолеты стран НАТО активно летают над Черным морем в разведывательных и учебных целях. Полеты стали отмечаться чаще - совокупная военная активность альянса в черноморском регионе повысилась»,

- сказал эксперт.

На фоне ротаций в Польше и Прибалтике, большие авиагруппы ВВС США стали регулярно появляться в Румынии. «США постоянно совершают разведывательные полеты над Черным морем, стали постоянными полеты разведывательной авиации из Сицилии - оттуда летают дальние беспилотники до Грузии и Кавказа», - рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Говоря о полетах бомбардировщиков США у российских границ, он отметил, что США перешли к новой модели базирования стратегической авиации в последние годы - вместо постоянного базирования на передовых аэродромах они периодически совершают «турне» небольшими группами.

«Отчасти, это политическая демонстрация позиций США, отчасти - способ тренировки своих и союзных контингентов. Нельзя сказать, что происходит нечто революционное. Самолеты не подходят близко к российским границам - держатся на расстоянии десятка километров», - сказал Ермаков.

По его мнению, «после того, как НАТО расширилось на восток, удивляться тому, что у российских границ формируется многонациональная группировка войск, не следует».

«Это антироссийская активность, но это политическая демонстрация, а не активные действия. Минобороны России отвечает на них политическими заявлениями. Россия более сдержанна, потому что не проявляет особой активности в ответ. В последние годы стали менее активными вылеты на перехват, раньше реакция на появление самолета-разведчика, к примеру, у Крымских берегов, была острой. Сейчас все привыкли. Вылет на перехват осуществляется только когда самолет слишком близко подходит к границам или когда появляются неожиданные гости. На беспилотники российские военные просто не реагируют», - сказал Ермаков.

Эксперты считают, что США пробуют таким образом заставить Россию свыкнуться с мыслью о своем постоянном присутствии в регионе.

«Вашингтон транслирует послание: Черное море для США теперь - домашнее, а Москва должна утереться. Постоянное интенсивное присутствие, пусть даже не слишком существенное, а иногда и вообще только демонстрационное в военном смысле, но громкое с медийной точки зрения, по замыслу Пентагона, должно заставить Москву свыкнуться с мыслью, что теперь это - территория национальных интересов США. Это не быстрый расчет, это стратегия на годы и десятилетия вперед», - резюмировал военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

Ирина Альшаева