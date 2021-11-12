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ТАСС

Дума приняла в I чтении проект о мерах господдержки участников военного технополиса "Эра"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Предусматривается создание фонда развития технополиса, что позволит в форме грантов и беспроцентных займов финансировать проводимые участниками исследования и работы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о государственной поддержке участников инновационного технополиса Минобороны России "Эра".

Документ был внесен правительством РФ. "Законопроектом определен перечень мер государственной поддержки участникам технополиса в соответствии с законодательством РФ, общие условия деятельности и особенности их правового статуса", - говорится в пояснительной записке.

Так, предусматривается создание фонда развития технополиса, что позволит в форме грантов и беспроцентных займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы. Минобороны предоставляется право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом и иные договоры, "предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов".

Образовательная деятельность может осуществляться в технополисе без обязательного получения лицензии и госаккредитации.

Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в технополисе на сегодняшний день уже сделано "более сотни изобретений". "Уверен, что на этой научной площадке, будет сделано еще больше открытий на благо развития Вооруженных сил РФ и нашего государства", - подчеркнул он.

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 25 июня 2018 года. В технополисе созданы научно-исследовательские лаборатории, которые оснащены передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования по 14 научным направлениям. Это робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, малые космические аппараты, морское, гидрометеорологическое и геофизическое обеспечение, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта и др.

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