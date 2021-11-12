В Кремле заявили о беспокойстве Путина по вопросу учений НАТО в Черном море

Учения НАТО в Черном море являются предметом обеспокоенности президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Учения НАТО в Черном море] являются предметом его [Путина] обеспокоенности, и он об этом говорил. Есть постоянные оперативные контакты между военными по деконфликтингу. Были контакты по линии генштабов, что позитивно. Но подобные действия в непосредственной близости от наших границ не могут не быть причиной нашего повышенного внимания и мер предосторожности», — сообщил представитель Кремля.

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

Депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани 11 ноября заявил, что присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией. По его мнению, провокация организована госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России как «врага номер один».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, их действия являются игрой с огнем. По его словам, риски столкновения в Черном море возрастают, это очередная попытка испытать Россию на прочность. Он также подчеркнул, что РФ готова к любым провокациям.

Накануне также сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в Черноморском регионе. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Пентагон будет проводить операции, как «посчитает нужным».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября подчеркнул, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия — НАТО.