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Российская газета

NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение

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Источник изображения: rg.ru

БМПТ "Терминатор" поступает на вооружение российской армии. И это плохая новость для врагов РФ, считает The National Interest.

Первые девять боевых машин поддержки танков в ближайшее время будут развернуты в подразделениях 90-й гвардейской танковой армии на Урале.

- В этом году мы успешно протестировали новые методы применения БМПТ в 90-й танковой дивизии, это стало для нас долгожданным событием. Могу с уверенностью сказать, что боевая машина поддержки танков очень эффективна и не имеет себе равных по огневой мощи в этом классе машин, - приводит ТАСС слова командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

По поручению Генштаба к 1 декабря будет сформирована рота из девяти БМПТ для проведения более масштабных испытаний и изучения потенциала батальона "Терминаторов".

БМПТ создана Уралвагонзаводом на основе изучения боевого опыта вооруженных конфликтов новейшего времени и предназначена для поддержки и защиты танков в городах и других сложных условиях. Богатое вооружение "Терминатора" позволяет ему как нейтрализовать угрозы для танков: орудия, ПТУР, гранатометчиков, - так и самостоятельно бороться с бронетехникой противника.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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2 комментария
№1
12.11.2021 11:28
Ну вот, а 20-лет кричали,что бесполезная машина. Т-34 то же сначала была встречен весьма неоднозначно. Всё новое с трудом пробивает себе дорогу. Такова чиновничья натура. И это во всём мире.
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№2
12.11.2021 11:45
Цитата, q
Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
Действительно. Вручили непонятную вундервафлю которую надо обеспечивать и отвечать за работоспособность. Тыловики счастливы, командиры подразделений аплодируют.
Цитата, q
машина поддержки танков очень эффективна и не имеет себе равных по огневой мощи в этом классе машин
Действительно не имеет. Т.к. не других машин с таких нет, не класса этого не существует.
Машина поддержки танков, которые в свою очередь являются средством усиления (поддержки) мотострелков. Машина поддержки машины поддержки:)))
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