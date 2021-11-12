NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение

БМПТ "Терминатор" поступает на вооружение российской армии. И это плохая новость для врагов РФ, считает The National Interest.

Первые девять боевых машин поддержки танков в ближайшее время будут развернуты в подразделениях 90-й гвардейской танковой армии на Урале.

- В этом году мы успешно протестировали новые методы применения БМПТ в 90-й танковой дивизии, это стало для нас долгожданным событием. Могу с уверенностью сказать, что боевая машина поддержки танков очень эффективна и не имеет себе равных по огневой мощи в этом классе машин, - приводит ТАСС слова командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

По поручению Генштаба к 1 декабря будет сформирована рота из девяти БМПТ для проведения более масштабных испытаний и изучения потенциала батальона "Терминаторов".

БМПТ создана Уралвагонзаводом на основе изучения боевого опыта вооруженных конфликтов новейшего времени и предназначена для поддержки и защиты танков в городах и других сложных условиях. Богатое вооружение "Терминатора" позволяет ему как нейтрализовать угрозы для танков: орудия, ПТУР, гранатометчиков, - так и самостоятельно бороться с бронетехникой противника.

Антон Валагин