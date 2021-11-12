Минск. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Два российских Ту-160 в рамках учений отрабатывают бомбометание на полигоне в Белоруссии, говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского министерства обороны в четверг.

"В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитация бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета.

"Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле", - подчеркивается в сообщении.