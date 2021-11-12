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Интерфакс-АВН

Широкую линейку средств ПВО представит на выставке "Дубай Аэрошоу - 2021" в ОАЭ концерн ВКО "Алмаз-Антей"

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ЗРС С-350Е "Витязь"
ЗРС С-350Е "Витязь".
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /

Холдинг представит радар для наблюдения за космическими объектами, способный вести слежение на дальности до 6 000 км

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит средства противовоздушной обороны (ПВО) от большого до малого радиуса действия на Международной авиационно-космической выставке "Дубай Аэрошоу - 2021", которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 14 по 18 ноября, сообщила в четверг пресс-служба холдинга.

"Впервые за рубежом на своей экспозиции "Дубай Аэрошоу" концерн представит зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Комплекс 98Р6Е состоит из многофункциональной радиолокационной станции 98Л6Е, одной или нескольких пусковых установок 51П6Е2, является надежным средством борьбы с наиболее опасными баллистическими целями и позволяет вести боевые действия как в составе группировки ПВО, так и самостоятельно.

Система "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе действующих одновременно с любых направлений от предельно малых до больших высот.

"Так же, как и "Абакан", "Витязь" может действовать автономно или быть интегрированным в состав системы обороны заказчика", - отмечается в пресс-релизе.

"На стенде концерна также будут представлены модели средств ПВО от большого до малого радиуса действия: ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и "Тор", - говорится в сообщении.

Посетители стенда смогут ознакомиться с радиолокационной станцией наблюдения за космическими объектами "Сула", которая способна вести слежение на дальности до 6 000 км. "Её высокие технические характеристики обеспечивает антенна, выполненная на основе модульной активной фазированной антенной решетки. "Сула" обладает компактными размерами антенного полотна и управляется из командно-вычислительного пункта. Секционно-модульная структура позволяет в сжатые сроки развернуть её на местности", - информирует пресс-служба.

В ходе "Дубай Аэрошоу - 2021" специалисты холдинга проведут ряд деловых встреч и переговоров.

"Представители концерна проинформируют потенциальных заказчиков о возможностях холдинга по разработке и изготовлению средств ПВО, их послепродажному сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации. Кроме того, гостям будут продемонстрированы видеоролики и презентации, а также представлены различные информационные материалы о выпускаемой продукции", - говорится в сообщении.

Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков в преддверии выставки отметил, что, наряду с обеспечением обороноспособности РФ, расширение присутствия на международном рынке вооружений для холдинга является базовым направлением. Оно позволяет не только упрочить свои позиции в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), но и укреплять имидж России как надежного поставщика новейших систем защиты воздушного пространства и передовых решений в сфере обороны, сказал Новиков.

По его словам, участие в получившем мировую известность "Дубай Аэрошоу" стало для концерна традиционным и, несомненно, приносит свои плоды. "Рассчитываем, что и в этот раз нам удастся выйти на новые взаимовыгодные договоренности, в результате которых концерн получит контракты, а заказчик - безопасность и мирное небо", - сказал Новиков, слова которого приведены в сообщении.

Новиков также отметил, что "Алмаз-Антей" является не только разработчиком и производителем эксклюзивной оборонной продукции, способствующей охране безопасности и суверенитета стран-покупателей, но и как субъект ВТС имеет самостоятельное право на осуществление поставок иностранным заказчикам.

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