Зарубежные поставки систем ПВО С-500 возможны после оснащения ими российской армии - концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Экспорт новейших российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей" возможен только после оснащения ими в необходимом количестве Вооружённых сил РФ, заявил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз - Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"На данном этапе основная задача - обеспечение собственных Вооружённых сил. Выполним её, будет развитие интереса к С-500 со стороны иностранных партнёров, - а он наверняка не исчезнет, - тогда и пойдёт речь о поставке на экспорт", - сказал Дзиркалн в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "со временем, вероятно, будут и экспортные поставки С-500, но говорить об этом пока ещё рано".

"Основное предназначение концерна - обеспечение безопасности воздушных рубежей нашего государства. И, естественно, главное здесь - выполнение гособоронзаказа в рамках тех задач, которые нам поставлены. При этом нужно учитывать, что в ходе выполнения требований госзаказчика могут возникать дополнительные задачи", - отметил собеседник агентства.

Сообщалось, что первыми покупателями "Прометеев" могут стать Индия и Китай

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил в середине сентября, что Индия потенциально может стать первым иностранным покупателем С-500.

Тогда же Борисов сказал, что начались поставки российским военным С-500 "Прометей", но пока не в полной номенклатуре. По его словам, госиспытания системы недавно завершены.

Среди вероятных покупателей С-500 назывался также Китай.

С-500 - новое поколение систем ПВО, которые, как официально сообщалось, смогут уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышало дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.

Сообщалось, что С-500 разрабатывалась АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение ЗРС, в которых предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По некоторым данным, максимальная дальность действия ракет С-500 составляет около 600 км.