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Интерфакс-АВН

Реализация контракта по С-400 для Дели находится на финальной стадии - концерн ВКО "Алмаз-Антей"

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

Договоренностей о лицензионной сборке этих систем в Индии пока не достигнуто

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки в Индию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнутся в срок, реализация контракта вышла на финишную прямую, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Мы находимся на финальной стадии выполнения контрактных обязательств. Могу заверить, что они будут выполнены", - сказал Дзиркалн.

По его словам, индийские специалисты полностью готовы к приёмке, развёртыванию и началу эксплуатации С-400, которые будут им поставлены.

"Что касается обучения. Мы впервые проводили обучение большой группы зарубежных специалистов в специально созданном при концерне центре. Хочу отметить и уровень подготовки, и чрезвычайную заинтересованность индийских специалистов в изучении сложной, новой для них техники. Первая группа завершила обучение ещё в июле, сейчас завершаем подготовку второй большой группы. Эти специалисты будут полностью готовы обеспечивать эксплуатацию поставляемой им техники. Могу сказать, что индийская сторона готова к приёмке, развёртыванию и началу эксплуатации С-400, которые будут нами поставлены", - сказал Дзиркалн.

Он отметил, что С-400 смогут встать на боевое дежурство сразу после поставки в Индию.

"Индийские специалисты к этому готовы", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли с Дели возможность лицензионной сборки российских систем ПВО на местных оборонных заводах, так как это имеет место по части авиационной техники (истребитель Су-30МКИ), бронетехники (танк Т-90), ряду других вооружений, Дзиркалн сказал: "Отвечу коротко: в настоящее время речь идёт только о поставке".

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 20 июля сообщил "Интерфаксу", что поставки С-400 в Индию начнутся по плану, в четвертом квартале 2021 года.

Официально сообщалось, что контракт на поставку Дели систем ПВО С-400 был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.

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С-400 Триумф
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Су-30МК
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