Твёрдый портфель экспортных заказов концерна ВКО "Алмаз-Антей" $8,5 млрд - топ-менеджер

В 2021 году холдинг экспортирует средств ПВО на $2,2 млрд

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в 2021 году поставит за рубеж средств противовоздушной обороны (ПВО) на $2,2 млрд, твёрдый портфель экспортных заказов холдинга - $8,5 млрд, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Нынешний год достаточно сложный по различным причинам - тут и коронавирус, и санкционные режимы, в которые нас загоняют "партнёры". Тем не менее, считаем, что поработали достаточно успешно. Ожидаем, что цифра поставок наших комплексов и систем на этот год, - мы стремимся к ней, - будет где-то 2,2 миллиарда долларов США", - сказал Дзиркалн.

По его словам, твёрдый портфель заказов у концерна - "восемь с половиной миллиардов долларов США".

"Авиация и ПВО - основные сегменты в том объёме вооружений, который Россия поставляет за рубеж", - сказал Дзиркалн, отметив, что "Алмаз-Антей" загружен экспортными заказами на несколько лет вперёд.

"И работа на этом направлении продолжается. Надеемся, что портфель экспортных заказов будет увеличиваться", - констатировал собеседник агентства.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тыс. человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

"Алмаз-Антей" является разработчиком и производителем комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, таких как "Бук-М3", "Тор-М2", С-300 "Фаворит", С-350 "Витязь" С-400 "Триумф", крылатых ракет большой дальности "Калибр" и нового поколения ЗРС - С-500 "Прометей".