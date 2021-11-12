Войти
Интерфакс-АВН

Твёрдый портфель экспортных заказов концерна ВКО "Алмаз-Антей" $8,5 млрд - топ-менеджер

553
0
0
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"".
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

В 2021 году холдинг экспортирует средств ПВО на $2,2 млрд

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в 2021 году поставит за рубеж средств противовоздушной обороны (ПВО) на $2,2 млрд, твёрдый портфель экспортных заказов холдинга - $8,5 млрд, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

"Нынешний год достаточно сложный по различным причинам - тут и коронавирус, и санкционные режимы, в которые нас загоняют "партнёры". Тем не менее, считаем, что поработали достаточно успешно. Ожидаем, что цифра поставок наших комплексов и систем на этот год, - мы стремимся к ней, - будет где-то 2,2 миллиарда долларов США", - сказал Дзиркалн.

По его словам, твёрдый портфель заказов у концерна - "восемь с половиной миллиардов долларов США".

"Авиация и ПВО - основные сегменты в том объёме вооружений, который Россия поставляет за рубеж", - сказал Дзиркалн, отметив, что "Алмаз-Антей" загружен экспортными заказами на несколько лет вперёд.

"И работа на этом направлении продолжается. Надеемся, что портфель экспортных заказов будет увеличиваться", - констатировал собеседник агентства.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тыс. человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

"Алмаз-Антей" является разработчиком и производителем комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, таких как "Бук-М3", "Тор-М2", С-300 "Фаворит", С-350 "Витязь" С-400 "Триумф", крылатых ракет большой дальности "Калибр" и нового поколения ЗРС - С-500 "Прометей".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
05.10.2018
Непробиваемое небо. Российские города прикроют новой системой ПРО
30.05.2017
Ян Новиков: "Перед нами стояла задача даже не восстановить, а сохранить производство средств ПВО"
25.03.2013
Прорехи в зонтике над Центральной Азией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 14:09
  • 208
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"
  • 12.11 08:04
  • 1
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
  • 12.11 07:49
  • 1
На МКС пропали шестигранные насадки