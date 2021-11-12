Посол России Антонов назвал действия НАТО в Черном море проверкой России на прочность

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия НАТО в Черном море являются пустой тратой времени и сил, а также проверкой на прочность российской армии и флота.

"Настораживает то, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это – пустая трата времени и сил", - приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В понедельник Mount Whitney и Porter зашли в грузинский порт Батуми. Минобороны России заявило, что действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.