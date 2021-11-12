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Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал поправки в соглашение с РФ, предусматривающие увеличение доли Казахстана в СП "Байтерек" до 99%

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Ракета-носитель на космодроме Байконур
Ракета-носитель на космодроме Байконур.
Источник изображения: РИА Новости, Сергей Мамонтов

Нур-Султан. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года".

Протокол подписан в Москве 31 октября 2020 года.

Ранее министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщал, что данным протоколом акционерное общество "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.

"В результате процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличивается до 99%", - отмечал Мусин.

Кроме того, документом будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса "Байтерек" пусками ракеты-носителя "Союз-5" до 2036 года, что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.

По данным профильного комитета сената, в документе прописано обязательство по выведению космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем "Союз-5" и ее возможными модификациями в количестве "не менее двух пусков в год".

"В этом проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя, это $916 млн, а казахстанская сторона обеспечит выполнение финансирования модернизации существующего наземного космического ракетного комплекса "Зенит-М" посредством государственного задания. Его стоимость - 90,7 млрд тенге", - сказал Мусин на пленарном заседании сената в четверг. Текущий курс тенге - 428,51/$.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз-5 РН
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