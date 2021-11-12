США упустили еще одну возможность заставить Киев остановить войну в Донбассе - посол Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве.

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что подписанная 10 ноября Хартия о стратегическом партнерстве между США и Украиной нацелена на обострение ситуации.

"Документ - набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке - геополитическая заряженность на противодействие России", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Текст ответа размещен в фейсбуке посольства.

"Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну", - подчеркнул Антонов.

"Настораживает то, что сегодняшняя встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Черного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это - пустая трата времени и сил", - отметил посол.

"Хочется верить, что американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от "духа Женевы". Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в Хартии", - подчеркнул Антонов.