Советник президента США по национальной безопасности встретился с главами администрации Зеленского и МИД Украины - Белый дом

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Белый дом.

"Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнув решительную поддержку США этих усилий", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждался прогресс в реализации двусторонних приоритетов, определенных президентами США и Украины в совместном заявлении от 1 сентября.