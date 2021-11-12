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Интерфакс-АВН

Советник президента США по национальной безопасности встретился с главами администрации Зеленского и МИД Украины - Белый дом

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает Белый дом.

"Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнув решительную поддержку США этих усилий", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждался прогресс в реализации двусторонних приоритетов, определенных президентами США и Украины в совместном заявлении от 1 сентября.

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Страны
Ливан
США
Украина
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