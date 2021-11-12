Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в четверг по московскому времени на орбиту с пилотируемым кораблем Crew Dragon-3, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантике была осуществлена через 9 минут 29 секунд после старта ракеты. Платформа находилась примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon-3 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.