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Интерфакс-АВН

С обвиняемым в госизмене Сафроновым шесть лет встречались военные атташе посольства Японии в Москве - источник

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Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские спецслужбы располагают данными о контактах представителей военного атташата Японии в Москве на протяжении многих лет с обвиняемым в настоящее время в госизмене Иваном Сафроновым. Иностранцев интересовала информация о перспективных разработках вооружений, военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами, сообщил информированный источник.

"В период с 2012 по 2018 годы японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам", - сказал в среду "Интерфаксу" источник.

Он сообщил, что на встрече в ноябре 2012 года военно-морской атташе Нитта Хироси расспрашивал Сафронова о кадровых перестановках в Минобороны России, содержании контрактов, подписанных бывшим Министром обороны Анатолием Сердюковым, технических характеристиках МБР "Булава".

По словам источника, перед встречей в марте 2013 года в ресторане "Токио" Нитта Хироси попросил Сафронова поделиться информацией, касающейся поставок Россией в Китай самолетов Су-35, подводных лодок типа "Лада", позиции Минобороны России по военной базе Камрань, мест базирования подлодок типа "Борей" и МБР "Булава".

В июле 2013 года с Сафроновым в гостинице "Лотте" в Москве встречался японский военный атташе по вопросам сухопутной обороны Исида Хироки. Его интересовали вопросы модернизации российского вооружения и военной техники, отношения ВС РФ с армиями АТЭС, ситуация в Военно-морском флоте нашей страны.

"Подобные встречи в ресторанах проходили вплоть до 2018 года", - сообщил источник.

В числе контактировавших с Сафроновым японских представителей источник также назвал Синго Хамасаки, Оно Кадзуя, Такасэ Ацуси. "Российские спецслужбы считают, - сказал собеседник агентства, - что практически все японские дипломаты, встречавшиеся с Сафроновым, были представителями разведки".

Агентство пока не располагает комментарием со стороны официальных представителей российских спецслужб, а также диппредставительства Японии в Москве.

2 ноября адвокат Иван Павлов (8 ноября включен Минюстом РФ в список СМИ-иностранных агентов) сообщил "Интерфаксу", что в окончательном обвинении в госизмене, предъявленном Сафронову, добавлен новый эпизод.

"Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки" появился ещё один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248", - заявил Павлов.

Воронин, имеющий двойное гражданство России и Германии, был арестован по делу о госизмене в Москве в феврале 2020 года.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

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